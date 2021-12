Massimo Ferrero | le accuse | “Simulò il furto di un’auto per nascondere i libri contabili” Oltre 7 milioni di “prestiti facili” tra società del gruppo

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Come archivio contabile dellecalabresi che amministrava di fatto,utilizzavamobile. Nello specifico un’Audi S8. O almeno è quello che voleva far credere, denunciando il fintodella full size di lusso “all’interno della quale era custodita una borsa in pelle contenente tutta la documentazione contabile” (libro giornale, registri Iva, libro inventari, verbali di assemblea, libro cespiti e registro verbali del consiglio d’amministrazione) di quattro srl con sede in Calabria: Ellemme Group, Blu Cinematografica, Blu Line (tutte e tre dichiarate fallite a settembre 2017) e Maestrale (dichiarata fallita ad agosto 2020). Lo scopo? “Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto” o “recare pregiudizio ai creditori”, rendendo impossibile “la ricostruzione del patrimonio o ...

Advertising

sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - Agenzia_Ansa : Massimo #Ferrero è stato arrestato per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico co… - andreastoolbox : Ferrero, le carte dell'Inchiesta sul crac - Rai News - cosimosimone2 : RT @MariaC08220254: @m_crosetti Sei proprio la vergogna del giornalismo italiano. Un serpente velenoso... Sampdoria, Massimo Ferrero è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

... in corsa tre soggetti, uno americano con Vialli, uno del Qatar, uno più defilato con cordata italiana guidata da Costacurta Che cosa rischia la Sampdoria dopo l'arresto diavvenuto ...Al centro delle indagini che hanno condotto all' arresto dici sarebbe la bancarotta di quattro società dell'ormai ex - presidente della Sampdoria, operanti nel settore alberghiero, turistico e cinematografico, e tutte con sede legale in ...Questo il comunicato ufficiale emesso poco fa dalla Sampdoria dopo l'arresto di Massimo Ferrero, presidente del presidente blucerchiato: "Con grande stupore si è ...Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta. Altri 5 ai… Il Fatto Quotidiano12:56 Arrestato Massimo Ferrero, il 'Viperetta' nei guai per un'inchiesta su reati so ...