Massimo Ferrero, dal cinema al calcio: la storia esagerata di Er Viperetta (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'arresto di Massimo Ferrero è solo l'ultimo capitolo di una parabola che ha visto il patron della Sampdoria far parlare di sé per comportamenti sopra le righe e vicissitudini giudiziarie. L'attuale patron della Sampdoria è stato arrestato stamattina nell'ambito di un'inchiesta per reati societari e bancarotta. Il reato di bancarotta fraudolenta sarebbe stato riscontrato analizzando alcuni di accordi fallimento che riguardano quattro società dell'imprenditore. Il reato è stato contestato anche alla figlia di Ferrero, Vanessa, e al nipote, Giorgio, entrambi agli arresti domiciliari. «In concorso tra loro – si legge negli atti –, distraevano 1 milione e 350 mila euro dalla società Eleven Finance srl, nella quale sono state fuse per incorporazione la Vici Srl, la Cgcs, la Mediaport cinema Srl».

