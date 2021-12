Massimo Ferrero arrestato per bancarotta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per il reato di bancarotta. L’inchiesta è stata condotta dalla procura di Paola. L’arresto è avvenuto a Milano. Ai domiciliari, a quanto si apprende, sono finiti anche la figlia di Ferrero, Vanessa, e un nipote. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della Sampdoria,, è statodalla Guardia di Finanza per il reato di. L’inchiesta è stata condotta dalla procura di Paola. L’arresto è avvenuto a Milano. Ai domiciliari, a quanto si apprende, sono finiti anche la figlia di, Vanessa, e un nipote. L'articolo proviene da Italia Sera.

