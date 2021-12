Massimo Ferrero | arrestato il Presidente della Sampdoria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Brutto risveglio per la. Il numero uno del club blucerchiato,, è statoquesta mattina a Milano dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una inchiesta condotta dalla Procura di Paola. Le accuse sono di reati societari e bancarotta fraudolenta.: quali sono le motivazioni? Stando alle prime notizie, le imputazioni fanno riferimento ai fallimenti delle società cinematografiche in Calabria e in varie regioni dove sono tutt’ora in corso delle perquisizioni cosi come nell’abitazione romana di. Quest’ultimo è stato trasferito nel carcere milanese di S. Vittore, mentre per le altre cinque persone coinvolte, tra cui la figlia Vanessa e il nipote Giorgio, sono ...