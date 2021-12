Massimo Ferrero arrestato dalla Guardia di Finanza per bancarotta: le accuse al presidente della Sampdoria (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di aver compiuto un reato di bancarotta. Le forze dell’ordine lo avrebbero fermato a Milano. Nel mirino dell’inchiesta vi sarebbero altre 5 persone, per le quali sarebbero stati disposti i domiciliari. Massimo Ferrero arrestato: le accuse al presidente della Sampdoria La procura di Paola ha condotto un‘inchiesta che ha portato in queste ore all’arresto di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Come spiega ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilè statodicon l’accusa di aver compiuto un reato di. Le forze dell’ordine lo avrebbero fermato a Milano. Nel mirino dell’inchiesta vi sarebbero altre 5 persone, per le quali sarebbero stati disposti i domiciliari.: lealLa procura di Paola ha condotto un‘inchiesta che ha portato in queste ore all’arresto di. Come spiega ...

