Massimo Boldi, il tumore che gli ha devastato la vita: il racconto straziante del comico (Di lunedì 6 dicembre 2021) Massimo Boldi e il tumore che gli ha cambiato la vita: il racconto del comico, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno dei personaggi più famosi eseguiti dall’attore è stato il fantomatico Max Cipollino, personaggio che ha fatto divertire il pubblico italiano che conduceva un telegiornale chiamato TeleRaccomando. Per anni è stato in coppia L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 6 dicembre 2021)e ilche gli ha cambiato la: ildel, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno dei personaggi più famosi eseguiti dall’attore è stato il fantomatico Max Cipollino, personaggio che ha fatto divertire il pubblico italiano che conduceva un telegiornale chiamato TeleRaccomando. Per anni è stato in coppia L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

infoitcultura : Massimo Boldi, il dolore per Maria Teresa Selo: il dramma della malattia al seno - infoitcultura : Massimo Boldi, l’incurabile malattia della moglie | Scomparsa giovanissima - infoitcultura : Micaela, Manuela e Marta Boldi, le figlie di Massimo/ Chi sono e il loro rapporto - infoitcultura : L'amore oltre la morte. Massimo Boldi: 'Amo mia moglie Marisa anche oggi che non c'è più' - infoitcultura : Massimo Boldi, flirt (veri e non) dopo la morte di Maria Teresa Selo/ Da Irene Fornaciari a Beatrice Livieri -