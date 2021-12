Maria De Filippi in tribunale per Amici | una sentenza clamorosa | chi l' ha accusata

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Deè stata assolta dall'accusa di plagio: lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione. Alla conduttrice era stato contestato di aver realizzatocopiando un precedente format tv. Così è stato possibile mettere un punto a un processo durato oltre sedici anni. Come riportato dall'Ansa, la Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva dell'avvocato Giorgio Assumma e ha confermato le due precedenti pronunce deldi Roma e della Corte d'Appello. Tutto è iniziato nel 2004, quando lo sceneggiatore Roberto Quagliano citò in giudizio la De, in qualità di autrice del programma, accusandola di aver plagiato un suo precedente programma televisivo, intitolato Scuola di spettacolo. Quagliano chiese al...

