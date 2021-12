Maria De Filippi, arriva il verdetto definitivo: lo ha deciso la Cassazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Maria De Filippi può tornare a sorridere dopo l’ultimo verdetto ufficiale della Cassazione che ha stabilito un risarcimento per il suo programma Una battaglia lunga 17 anni che è arrivata ad una conclusione soltanto poche ore fa. Nel 2004, infatti, lo sceneggiatore Roberto Quagliano citò in giudizio Maria De Filippi in quanto autrice del noto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)Depuò tornare a sorridere dopo l’ultimoufficiale dellache ha stabilito un risarcimento per il suo programma Una battaglia lunga 17 anni che èta ad una conclusione soltanto poche ore fa. Nel 2004, infatti, lo sceneggiatore Roberto Quagliano citò in giudizioDein quanto autrice del noto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rtl1025 : ???? Tanti auguri Maria De Filippi, la regina della TV italiana! ???? Oggi compie 60 anni ???? - chetempochefa : 'Ha sbagliato numero!' @lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF ?? - chetempochefa : 'Pronto?' 'Pronto Maria?' 'Ehm, no ha sbagliato numero' @lucianinalitti riuscirà a chiamare Maria De Filippi? ??… - RosannaAmbruosi : RT @M4N1TA: questo daytime urlando flop da tutti pori, maria chiudila qua, dacci i professionisti di maria de filippi e salvaci da questa t… - sherazadswift : RT @hlparmaham: Cioè noi non vediamo i rapporti di amicizia tra i ragazzi, le feste, le lezioni, le prove, le loro reazioni, però i provved… -