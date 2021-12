Mara Venier come non l’avete mai vista, rabbia clamorosa in diretta: “Esci da questo studio” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sfogo in diretta durante la puntata di ieri di Domenica in: Mara Venier perde le staffe e non le manda a dire, ecco cos’è successo. Mara Venier a “Domenica in” (screenshot YouTube)Durante la puntata di ieri di Domenica in, Mara Venier ha sbottato in diretta contro uno dei suoi ospiti, Guillermo Mariotto. L’opinionista Rossella Erra stava infatti raccontando alcuni aspetti della sua vita, tra cui la perdita della madre.Mariotto, che stava ridendo insieme ad altri ospiti, è stato successivamente ripreso da Mara che non ha apprezzato il suo comportamento. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mara Venier, polemiche a non finire per il suo ultimo gesto: “Ha fatto una cosa orribile” ”Scusami Mariotto, ma ... Leggi su specialmag (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sfogo indurante la puntata di ieri di Domenica in:perde le staffe e non le manda a dire, ecco cos’è successo.a “Domenica in” (screenshot YouTube)Durante la puntata di ieri di Domenica in,ha sbottato incontro uno dei suoi ospiti, Guillermo Mariotto. L’opinionista Rossella Erra stava infatti raccontando alcuni aspetti della sua vita, tra cui la perdita della madre.Mariotto, che stava ridendo insieme ad altri ospiti, è stato successivamente ripreso dache non ha apprezzato il suo comportamento. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, polemiche a non finire per il suo ultimo gesto: “Ha fatto una cosa orribile” ”Scusami Mariotto, ma ...

antoniovarese21 : @MauryKostanzo @CIAfra73 @AleStonata Pur non piacendomi particolarmente Mara Venier in questa situazione invece ha tutta la mia stima - carotelevip : Sulla #DomenicaIn di nonna-bis Mara Venier ho detto tutto quello che avevo da dire. Vedo sui social i contributi ar… - VogueLanna : RT @Cinguetterai: “Mi stai facendo girare le palle. Se vuoi ridere esci da questo studio, okay?” Mara Venier contro Guillermo Mariotto #D… - Agostino12 : RT @Agostino12: @Laura_Blixen i politici fanno pagare il canone rai perfino alle povere vedove disabili in miseria tanti soldi migliaia di… - DarioFabi1 : @MasterAb88 Complimenti alla regina Mara Venier che, nonostante vada in onda contro uno dei programmi più forti del… -