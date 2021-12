Manovra, il testo arriva finalmente in Senato. Dal caro bollette al Superbonus: cosa resta da discutere (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo discussioni e rinvii, finalmente la definizione della legge di bilancio 2022 entra nel vivo, con la corsa per l’approvazione in Senato. Gli emendamenti si riducono e lo stesso fanno le proposte di modifica di maggioranza, che passano da 5mila e 600. Se i Senatori faranno in tempo, la Camera aspetta il testo per il 21 dicembre. È forte però lo scettiscismo sulla tempistiche, dati i ritardi precedenti. Non sarà poi facile trovare un equilibrio in grado di accontentare tutti i partiti della maggioranza. Dal Superbonus alla proroga delle cartelle, dal patent box al cashback fiscale, le possibilità dei veti incrociati sui temi più caldi sono molte. Ecco perché i capigruppo, insieme ai relatori e al governo, hanno deciso di sedersi ad un tavolo per definire un orientamento comune su cinque macro temi: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo discussioni e rinvii,la definizione della legge di bilancio 2022 entra nel vivo, con la corsa per l’approvazione in. Gli emendamenti si riducono e lo stesso fanno le proposte di modifica di maggioranza, che passano da 5mila e 600. Se iri faranno in tempo, la Camera aspetta ilper il 21 dicembre. È forte però lo scettiscismo sulla tempistiche, dati i ritardi precedenti. Non sarà poi facile trovare un equilibrio in grado di accontentare tutti i partiti della maggioranza. Dalalla proroga delle cartelle, dal patent box al cashback fiscale, le possibilità dei veti incrociati sui temi più caldi sono molte. Ecco perché i capigruppo, insieme ai relatori e al governo, hanno deciso di sedersi ad un tavolo per definire un orientamento comune su cinque macro temi: ...

