Manila Nazzaro: tutti contro l'ex Miss Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Manila Nazzaro scatena polemiche dal web. l'ex Miss Italia è a rischio! Ecco il motivo Dopo 2 mesi di pace, armonia e serenità, la posizione di Manila Nazzaro all'interno della casa del Grande Fratello Vip sarebbe a rischio. A confermare questo rumor, alcuni commenti dal web, forse troppi, che taccerebbero Manila di falsità e ipocrisia. Una frase in particolare non è piaciuta al pubblico social. Durante una chiacchierata tra l'ex Miss Italia e Miriana Trevisan, la Nazzaro avrebbe commentato la relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge a sfavore dell'amico e attore: "se lo avesse fatto Delia lui sarebbe scappato via per riprendersela". Questa frase, seppur sensata e dettata da una lecita ...

