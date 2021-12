Mancini: «Accordo con club di Premier? Falso, punto a vincere il Mondiale» (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Un Accordo verbale con un club di Premier League? Non è vero. Il mio obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo”. Così il ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, alla presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI a Roma. “Nonostante le cose non siano andate benissimo nel L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Unverbale con undiLeague? Non è vero. Il mio obiettivo è quello di arrivare ale riuscire a vincerlo”. Così il ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto, alla presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI a Roma. “Nonostante le cose non siano andate benissimo nel L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Mancini: «Accordo con club di Premier? Falso, punto a vincere il Mondiale»: “Un accordo verba… - fisco24_info : Mancini: 'Club inglesi? Penso di andare a Mondiale e vincerlo': Ct azzurro smentisce voci su accordo verbale per Pr… - CalcioFinanza : Mancini: «Accordo con club di Premier? Falso, punto a vincere il Mondiale» - Agenzia_Ansa : PHOTOANSA2021 |'Un accordo verbale con un club di Premier League? Non è vero. Il mio obiettivo è quello di arrivare… - pcapulli : @viva_bielsa Completamente d'accordo. Troppo criticato, non è un caso che Mancini lo segua per la Nazionale, una sp… -