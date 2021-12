Maltempo: Comune Milano attiva procedura per emergenza neve (Di lunedì 6 dicembre 2021) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha attivato la procedura per l'emergenza neve, in vista dell'ondata di Maltempo in arrivo da mercoledì prossimo, 8 dicembre. Le nevicate sono previste a partire dalla mattina alle 8 fino alle 21, con accumuli tra i 2 e i 10 centimetri. Domani, dopo la riunione di oggi, sarà nuovamente convocata l'unità di crisi locale e a seguire sarà attivato il Centro operativo comunale alla Centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio della situazione. All'unità di crisi prendono parte la Protezione civile del Comune di Milano e le direzioni Transizione ambientale e sicurezza e polizia locale, le aree comunali a cui afferiscono i servizi coinvolti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. (Adnkronos) - Ildihato laper l', in vista dell'ondata diin arrivo da mercoledì prossimo, 8 dicembre. Le nevicate sono previste a partire dalla mattina alle 8 fino alle 21, con accumuli tra i 2 e i 10 centimetri. Domani, dopo la riunione di oggi, sarà nuovamente convocata l'unità di crisi locale e a seguire saràto il Centro operativo comunale alla Centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio della situazione. All'unità di crisi prendono parte la Protezione civile deldie le direzioni Transizione ambientale e sicurezza e polizia locale, le aree comunali a cui afferiscono i servizi coinvolti ...

Advertising

grillotalpa : RT @SardiniaPost: ? Neve, scuole chiuse a Desulo Problemi per raggiungere il paese con le strade bloccate e malfunzionamenti degli impianti… - zilaghe : RT @SardiniaPost: ? Neve, scuole chiuse a Desulo Problemi per raggiungere il paese con le strade bloccate e malfunzionamenti degli impianti… - SardiniaPost : ? Neve, scuole chiuse a Desulo Problemi per raggiungere il paese con le strade bloccate e malfunzionamenti degli im… - ilSicilia : #Cronaca #Maltempo Maltempo, il Comune di Salemi chiede lo stato di emergenza - ilSicilia : #Cronaca Il Comune di Salemi ha richiesto lo #statodiemergenza a causa dei danni del #maltempo #3dicembre #Sicilia… -