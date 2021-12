Malore poliziotto al ‘Ceravolo’, il Foggia: “Orgogliosi dei nostri ultras” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il comunicato ufficiale del Foggia all'indomani del match contro il Catanzaro, dopo il Malore accusato al "Ceravolo" da un poliziotto Leggi su mediagol (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il comunicato ufficiale delall'indomani del match contro il Catanzaro, dopo ilaccusato al "Ceravolo" da un

Advertising

NotizieIndipend : Gelo durante Catanzaro-Foggia, malore per un poliziotto: è grave. Tifoserie in silenzio: Poco prima che terminasse… - Mediagol : Malore poliziotto al ‘Ceravolo’, il Foggia: “Orgogliosi dei nostri ultras” - LICIO15 : Gelo durante Catanzaro-Foggia, malore per un poliziotto: è grave. Tifoserie in silenzio - zazoomblog : Malore poliziotto prima di Catanzaro-Foggia: tifoseria resta in silenzio per rispetto - #Malore #poliziotto #prima -