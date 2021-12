“Mali-boomskyi” è il miglior realizzatore fuori area (davanti solo Leo Messi)

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Quando Ruslannovskyi ha uno spiragliodall’di rigore non c’è santo che tenga: prova sempre il tiro dalla distanza riuscendo quasi sempre a mettere il pallone in rete. Nell’Atalanta è soprannominato “” proprio per le bombe che tira. Sorpresa? Non per gli addetti ai lavori, ma se analizziamo i dati statistici, il rendimento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ruslannovskyi è nella cerchia deii assistman d’Europa (a De Bruyne) Brutta tegola per Ruslannovskyi: quali sono i tempi di recupero? Intervento riuscito: Ruslannovskyi resterà fermo ai box per 50 giorni ...