Madre muore nelle Filippine dopo aver contratto il Covid-19: un comune delle Cinque Terre adotta i suoi figli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gli abitanti di Corniglia, antico borgo delle Cinque Terre del comune di Vernazza in provincia della Spezia, hanno creato una raccolta fondi per assistere ed adottare a distanza la famiglia della signora Janice Taño Garcia, una donna delle Filippine scomparsa dopo aver contratto il Covid-19. Il loro sostegno garantirà ai figli della donna un futuro migliore. muore di Covid e il borgo organizza una raccolta fondi per la sua famiglia La comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Liguria, crea una raccolta fondi per adottare a distanza due bambini rimasti orfani dopo che la loro Madre affetta ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gli abitanti di Corniglia, antico borgodeldi Vernazza in provincia della Spezia, hanno creato una raccolta fondi per assistere edre a distanza la famiglia della signora Janice Taño Garcia, una donnascomparsail-19. Il loro sostegno garantirà aidella donna un futuro migliore.die il borgo organizza una raccolta fondi per la sua famiglia La comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Liguria, crea una raccolta fondi perre a distanza due bambini rimasti orfaniche la loroaffetta ...

