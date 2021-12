M5S: nuova 'apertura' Berlusconi,' ha dato voce a disagio reale che merita rispetto' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il voto al Movimento Cinque Stelle, dal quale siamo lontanissimi, nasceva però da motivazioni tutt'altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stesso disagio e dallo stesso fastidio per un certo tipo di politica per la quale è nata Forza Italia. I Cinque Stelle non sono riusciti a dare una rappresentanza a questa Italia, ma hanno dato voce ad un disagio reale, che merita rispetto, attenzione, ed anche delle risposte". Silvio Berlusconi torna a strizzare l'occhio ai Cinque stelle, in vista della partita del Colle. Il Cav lo fa in occasione di una intervista a 'Milano Finanza'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il voto al Movimento Cinque Stelle, dal quale siamo lontanissimi, nasceva però da motivazioni tutt'altro che ignobili o irragionevoli. Nasceva dallo stessoe dallo stesso fastidio per un certo tipo di politica per la quale è nata Forza Italia. I Cinque Stelle non sono riusciti a dare una rappresentanza a questa Italia, ma hannoad un, che, attenzione, ed anche delle risposte". Silviotorna a strizzare l'occhio ai Cinque stelle, in vista della partita del Colle. Il Cav lo fa in occasione di una intervista a 'Milano Finanza'.

