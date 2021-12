Lutto nel mondo del cinema italiano | muore Martha De Laurentiis Ecco chi è stata

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Si è spenta all’età di 66 anniDe, moglie di Dino Dee zia di Aurelio, patron del Napoli. Meno nota di suo marito, con cui convolò a nozze nel 1990,De(nataSchumacher) era anche lei un’apprezzata produttricetografica. Aveva cominciato la sua carriera nel 1976, come capo dell’amministrazione, dopo essersi laureata alla Ball State University. Incontrò il futuro marito Dino a New York, in occasione del film Ragtime di Miloš Forman., che era nata a Lancaster, in Pennsylvania, si innamorò del celebre produttoretografico venuto a mancare nel 2010. LEGGI ANCHE => Trovato morto nella sua abitazione Paolo Beldì: addio allo storico regista di ...

