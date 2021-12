Lutto nel cinema italiano | addio a uno dei nomi più illustri e di successo del grande schermo

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Moglie delDino (1919-2010) dal 1991 al 2010, zia di Aurelio, patron del Calcio Napoli. Se ne è andata Martha De Laurentiis, produttricetografica, icona delnostrano nonché internazionale. Un importante pezzo diè andato via con lei, ma resterà per sempre impresso nella storia del settore. Era nata Shumacher, in quel di Lancaster (Pennsylvania, Stati Uniti), ed ha incontrato per la prima volta Dino a New York in occasione della realizzazione del memorabile lungometraggio Ragtime (1981) di Milos Forman. Da lì l’Italia è diventata un luogo del cuore per Martha De Laurentiis, in particolare Capri. Un’isola, una musa. Tra le, venti, celebri pellicole che ha prodotto ricordiamo il mitico Hannibal (2001) e Codice Magnum (1983). Martha De Laurentiis, morta la ...