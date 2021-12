Lussu | se una vita da antifascista diventa film d’azione

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Può ladi un personaggio illustre dell’antifascismo italiano essere raccontata come in un, in cui si fondano anche i generi del cinema di guerra, storico e sentimentale? La risposta è sì, e ce lo provano sia lareale di Emilio, eroe del primo conflitto mondiale che lui stesso raccontò poi, in una requisitoria contro tutte le guerre, nel suo Un anno sull’altopiano, sia ildocumentariodiretto da Fabio Segatori, presentato in anteprima a Roma e prossimo a toccare altre città italiane. Ilripercorre le tappe dell’avventurosadi, dalla guerra di trincea sull’altopiano di Asiago fino alla fondazione del Partito Sardo, all’elezione in ...