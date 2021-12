L’uomo sul treno, Race – Il colore della vittoria o Cattivi vicini 2? La tv del 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 6 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Blanca”. Proprio quando Blanca cerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro. Su Canale5 alle ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntatafiction “Blanca”. Proprio quando Blanca cerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro. Su Canale5 alle ...

Advertising

Ibra_official : Ho quarant’anni e due figli che non sono più bambini, ma ragazzi. A quest’età in genere si tira una riga sul foglio… - _Carabinieri_ : .@SapienzaRoma: presentato il Calendario #CITES dei #Carabinieri 2022, realizzato grazie alla collaborazione dell’A… - chetempochefa : “Ho 40 anni e due figli che non sono più bambini, ma ragazzi. A quest’età in genere si tira una riga sul foglio e s… - 45acpjoe : @AlessioBuzzanca Giusto il tuo appunto, da oggi s' eviterá il parlare del #Muriqi - calciatore; pero', in ambito te… - CalcioWebPuglia : L'uomo sul palo? C'è ma non si vede. E il peggio è quando non difende -