L'Unione Europea verso il riconoscimento dei rider (Di lunedì 6 dicembre 2021) La misura portante del pacchetto lavoro, che mercoledì sarà presentato a Bruxelles dalla Commissione Europea, riconosce il lavoro subordinato a tutti i dipendenti delle piattaforme digitali, quindi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 dicembre 2021) La misura portante del pacchetto lavoro, che mercoledì sarà presentato a Bruxelles dalla Commissione, riconosce il lavoro subordinato a tutti i dipendenti delle piattaforme digitali, quindi ...

PNRR: cominciano ad arrivare i fondi La Spagna sarà il primo Paese dell'Unione Europea a beneficiare degli aiuti del Recovery Fund varato per contrastare le conseguenze economiche della pandemia. Venerdì la Commissione Europea ha dato il via libera al pagamento dei 10 ...

L’Unione Europea verso l’ok a nucleare e gas come fonti green La Stampa ONG bloccano rifiuti di plastica tedeschi diretti in Vietnam Pireo. Mentre l’Unione Europea cerca di inasprire le normative sul trasporto dei rifiuti, una coalizione di Organizzazioni Non Governative ha ...

Trasporto animali: l’Ue chiede più rispetto per il loro benessere In seguito ad un'inchiesta gli europarlamentari chiedono di cambiare le regole Ue per il trasporto degli animali, ad esempio, favorendo la carne anziché gli animali vivi.

