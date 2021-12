“Lui ha già deciso”. UeD, bomba su Biagio Di Maro: la soffiata dietro le quinte agita lo studio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Settimana bollente per Uomini e Donne, tra i protagonisti anche il discusso cavaliere Biagio Di Maro spesso al centro di segnalazioni e critiche. Tra tutti i personaggi che stanno movimentando questa stagione di Uomini e Donne Biagio è infatti quello che più sta attirando l’attenzione dei social e del pubblico in studio. Pesantissimi i commenti piovuti in occasione del confronto con Sara. “Il comportamento di Biagio è ridicolo tanto quanto il vostro che ancora ci uscite insieme e lo baciate”. E ancora: “Ma la redazione non ha ancora capito che questo bifolco ignorante deve essere mandato via? E poi donne svegliaaaaaaaaaaa a una certa età bisogna usare soprattutto la testa con questi testa di …..”. Insomma, per Biagio Di Maro le critiche non mancano. Colpa anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Settimana bollente per Uomini e Donne, tra i protagonisti anche il discusso cavaliereDispesso al centro di segnalazioni e critiche. Tra tutti i personaggi che stanno movimentando questa stagione di Uomini e Donneè infatti quello che più sta attirando l’attenzione dei social e del pubblico in. Pesantissimi i commenti piovuti in occasione del confronto con Sara. “Il comportamento diè ridicolo tanto quanto il vostro che ancora ci uscite insieme e lo baciate”. E ancora: “Ma la redazione non ha ancora capito che questo bifolco ignorante deve essere mandato via? E poi donne svegliaaaaaaaaaaa a una certa età bisogna usare soprattutto la testa con questi testa di …..”. Insomma, perDile critiche non mancano. Colpa anche ...

Advertising

Antonio_Tajani : Sempre più gente vede Silvio @berlusconi come personalità legata all’interesse nazionale, non più solo come politic… - borghi_claudio : Poi abbiamo anche questo simpatico mentitore. La variante è PIÙ RAPIDA quindi vaccini ai bambini. Ma che schifo. M… - La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco sul suo incontro con Sergio #Mattarella: 'Istintivamente mi è venuto di mostrare apprezza… - rdroma : @tempoweb Garanzie di rivolgersi a lui per essere pagati e risarciti?Provenienza?Qui paga solo mafia, pedofilia, cr… - lucaberni99 : RT @Antonio_Tajani: Sempre più gente vede Silvio @berlusconi come personalità legata all’interesse nazionale, non più solo come politico, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui già Cosa non abbiamo capito in Italia di Patrik Schick ... alla Samp e alla Roma soprattutto, di un giovane centravanti (ha ancora 25 anni e ha già lasciato ... e realizzati tutti dentro l'area, dunque da prima punta pura, lui che ne aveva fatti 5 in 46 ...

Arrestato Massimo Ferrero: il presidente della Sampdoria finisce in carcere ma il club non è coinvolto Non è la prima volta che per lui si aprono le porte del carcere , visto che già in un'intervista televisiva di qualche anno fa 'er viperetta' dichiarò di essere finito in una struttura già in ...

I figli di LeBron James crescono: Bryce ha già raggiunto Bronny in altezza Sky Sport ... alla Samp e alla Roma soprattutto, di un giovane centravanti (ha ancora 25 anni e halasciato ... e realizzati tutti dentro l'area, dunque da prima punta pura,che ne aveva fatti 5 in 46 ...Non è la prima volta che persi aprono le porte del carcere , visto chein un'intervista televisiva di qualche anno fa 'er viperetta' dichiarò di essere finito in una strutturain ...