L'Ue va verso l'ok a nucleare e gas come fonti di energia green (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Ue va verso l’inserimento degli investimenti in nucleare e gas nella lista delle attività economiche sostenibili, la tassonomia verde. La decisione è attesa a giorni, nell’Ecofin di domani gli Stati avranno l’ultima chance di inviare un segnale di senso opposto. “E’ il momento di decidere, con il nuovo governo tedesco e prima della presidenza francese dell’Ue”, dice il presidente della commissione Ambiente dell’Europarlamento Pascal Canfin, molto vicino all’Eliseo, proponendo un compromesso: “Gas fonte di transizione sottoposta a condizioni, come il nucleare, con la possibilità per gli investitori di non considerare entrambe”. Il compromesso proposto da Canfin, “che so che la Commissione sta studiando molto attentamente”, ha detto l’europarlamentare, somiglia molto al documento francese circolato qualche settimana ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Ue val’inserimento degli investimenti ine gas nella lista delle attività economiche sostenibili, la tassonomia verde. La decisione è attesa a giorni, nell’Ecofin di domani gli Stati avranno l’ultima chance di inviare un segnale di senso opposto. “E’ il momento di decidere, con il nuovo governo tedesco e prima della presidenza francese dell’Ue”, dice il presidente della commissione Ambiente dell’Europarlamento Pascal Canfin, molto vicino all’Eliseo, proponendo un compromesso: “Gas fonte di transizione sottoposta a condizioni,il, con la possibilità per gli investitori di non considerare entrambe”. Il compromesso proposto da Canfin, “che so che la Commissione sta studiando molto attentamente”, ha detto l’europarlamentare, somiglia molto al documento francese circolato qualche settimana ...

