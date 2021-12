Luciana Littizzetto telefona a Maria De Filippi per il compleanno, ma scatta la gaffe in diretta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luciana Littizzetto chiama Maria De Filippi al telefono per farle gli auguri di compleanno, in diretta a Che tempo che fa, ma la gaffe è dietro l’angolo e corre sul filo dell’imprevedibile cornice di una diretta. Il numero è sbagliato, dall’altra parte una voce maschile che stronca l’entusiasmo dell’attrice davanti a milioni di italiani. Luciana Littizzetto chiama Maria De Filippi per il compleanno, ma sbaglia numero e scatta la gaffe gaffe in diretta a Che tempo che fa per la coppia Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, pronti a omaggiare Maria De ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021)chiamaDeal telefono per farle gli auguri di, ina Che tempo che fa, ma laè dietro l’angolo e corre sul filo dell’imprevedibile cornice di una. Il numero è sbagliato, dall’altra parte una voce maschile che stronca l’entusiasmo dell’attrice davanti a milioni di italiani.chiamaDeper il, ma sbaglia numero elaina Che tempo che fa per la coppiae Fabio Fazio, pronti a omaggiareDe ...

