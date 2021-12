Luciana Littizzetto, la lettera al molestatore di Greta Beccaglia: “Non sei cattivo, sei un cretino. Se succedesse a tua figlia di divertiresti di meno” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Un cretino distillato al 100% come la grappa”. Così Luciana Littizzetto ha bollato Andrea Serrini, il tifoso che sabato scorso ha molestato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia al termine della partita Empoli-Fiorentina. Nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, la comica torinese ha letto una delle sue lettere ironiche indirizzata proprio all’uomo: “Tu che dopo aver toccato ben bene il sedere della inviata — ha esordito Littizzetto — ti sei giustificato dicendo: Ho sbagliato ma non sono cattivo. Infatti non sei cattivo, sei un cretino. Un cretino distillato al 100% come la grappa”. “Quando ti sei sentito braccato — ha proseguito ‘Lucianina’ — hai rincarato la dose: vi prego, basta, ho una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Undistillato al 100% come la grappa”. Cosìha bollato Andrea Serrini, il tifoso che sabato scorso ha molestato in diretta tv la giornalistaal termine della partita Empoli-Fiorentina. Nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, la comica torinese ha letto una delle sue lettere ironiche indirizzata proprio all’uomo: “Tu che dopo aver toccato ben bene il sedere della inviata — ha esordito— ti sei giustificato dicendo: Ho sbagliato ma non sono. Infatti non sei, sei un. Undistillato al 100% come la grappa”. “Quando ti sei sentito braccato — ha proseguito ‘Lucianina’ — hai rincarato la dose: vi prego, basta, ho una ...

