Love is in the air, trama 6 dicembre: Serkan alla riconquista di Eda (Di lunedì 6 dicembre 2021) Serkan Bolat capirà di voler riconquistare Eda e con questa importante risoluzione si aprirà la nuova ed appassionante settimana di programmazione di Love is in the air, come rivelano le anticipazioni di oggi, lunedì 6 dicembre. I due ex fidanzati si sono ritrovati per caso dopo cinque anni e tra loro si è subito riaccesa la scintilla. Tuttavia, durante il loro incontro, sono finiti a rinfacciarsi gli errori del passato e tra loro è stato subito scontro al punto che Serkan ha persino messo in discussione il lavoro di paesaggista di Eda all'hotel, chiedendole di svolgere una presentazione del suo progetto per dargli la possibilità di scegliere se sia meritevole di continuare ancora con il suo incarico. Questo gesto ha indispettito profondamente la Yildiz che deciderà di affrontare l'architetto ...

