Love is in the air, anticipazioni oggi 6 dicembre: Serkan si scusa con Eda e la invita a cena (Di lunedì 6 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi lunedì 6 dicembre, primo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul che è arrivata alla seconda stagione? Eda farà la sua presentazione che, naturalmente, sarà promossa da Serkan. Il Bolat si scusa con lei e la invita a cena. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50.

