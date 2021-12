Love is in the air, anticipazioni 7 dicembre: Serkan vuole riconquistare Eda (Di lunedì 6 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata martedì 7 dicembre. Eda chiede a Serkan di partire e non tornare più, ma il Bolat ha deciso di restare. Prossima puntata Love is in the AirEda e Serkan al lavoro insieme, come ai vecchi tempi. Quello che non è cambiato è sicuramente il loro rapporto burrascoso, amore e odio che si intrecciano in un passionale abbraccio. Il Bolat ha deciso di seguire personalmente il progetto di ristrutturazione dell’hotel di Sile soltanto per stare più vicino alla sua ex fidanzata. La titolare del progetto era Piril, che finora non aveva detto nulla del ritorno di Eda né a Serkan né a suo marito Engin. Le cose sono cambiate! L’architetto ha messo in difficoltà la Yildiz chiedendole una presentazione della sua idea per gli esterni ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 6 dicembre 2021)is in the air prossima puntata martedì 7. Eda chiede adi partire e non tornare più, ma il Bolat ha deciso di restare. Prossima puntatais in the AirEda eal lavoro insieme, come ai vecchi tempi. Quello che non è cambiato è sicuramente il loro rapporto burrascoso, amore e odio che si intrecciano in un passionale abbraccio. Il Bolat ha deciso di seguire personalmente il progetto di ristrutturazione dell’hotel di Sile soltanto per stare più vicino alla sua ex fidanzata. La titolare del progetto era Piril, che finora non aveva detto nulla del ritorno di Eda né ané a suo marito Engin. Le cose sono cambiate! L’architetto ha messo in difficoltà la Yildiz chiedendole una presentazione della sua idea per gli esterni ...

