Lombardia | Veneto e Calabria in zona gialla da Natale | le Marche subito dopo | cosa dicono i dati

(Di lunedì 6 dicembre 2021)inda. Ledalla settimana. A fare compagnia a Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano, che oggi sono nell’area a minori restrizioni e rischiano di restarci almeno fino al 2022. Mentre il Lazio potrebbe essere salvo. Questo è il risultato delle elaborazioni di un modello matematico che ha studiato l’andamento dei contagi, dell’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive. E che, con l’elaborazione presentata oggi dal Messaggero, non può però tenere conto della variante Omicron e della sua potenziale maggiore trasmissibilità, così come dell’aumento dei posti negli ospedali che le Regioni potrebbero mettere in campo per rimanere nei limiti di occupazione dei posti ...

Advertising

matteosalvinimi : 109 congressi della Lega, oggi e domani, dal Piemonte al Lazio, dalla Lombardia al Veneto, dall’Umbria alle Marche.… - Ruffino_Lorenzo : Qui gli andamenti regionali. Il Friuli Venezia Giulia forse ha smesso di crescere, Bolzano invece no. Brutto anche… - iabfe : RT @matteosalvinimi: 109 congressi della Lega, oggi e domani, dal Piemonte al Lazio, dalla Lombardia al Veneto, dall’Umbria alle Marche. E… - Exportiamo : Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono le regine dell’#export italiano: vantano infatti più della metà delle impr… - Fra7russo : RT @BollettinoIl: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna regine dell’#export italiano. Quest'ultimo, insieme al #digitale, rappresentano oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Veneto

... non soltanto in Friuli Venezia Giulia (a rischio zona arancione ) e Provincia autonoma di Bolzano (da lunedì in zona gialla) ma anche, Calabria, Liguria, Marche,e Lazio: si rischia ...Tra quelle a rischio zona gialla quindi troviamo: Valle d'Aosta;; Marche; Lazio;Emilia Romagna. La Provincia Autonoma di Bolzano ha anche superato il limite del 15% di posti letto ...Secondo le previsioni del matematico del CNR Giovanni Sebastiani, tre regioni rischiano di finire in zona gialla da Natale: si tratta di Calabria, Lombardia e Veneto che potrebbero essere seguite ...Come cambia la mappa dell'Italia a Natale: potrebbero essere tre le regioni a passare in zona gialla nelle feste, le ultime notizie ...