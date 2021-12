Lombardia, boom terze dosi: 1.007.912 prenotazioni in sette giorni. Ma rischio zona gialla (Di lunedì 6 dicembre 2021) In Lombardia è corsa alla terze dosi, con 1.007.912 prenotazioni nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre. Oggi, lunedì 6 dicembre, si supera 1,5 milioni di terze dosi complessivamente ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Inè corsa alla, con 1.007.912nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre. Oggi, lunedì 6 dicembre, si supera 1,5 milioni dicomplessivamente ...

