Lo strano gioco degli stilisti (e altre fashion news) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Natale in vista. E si fa sentire anche nella moda. Giochi e affetti nuovi e di un tempo diventano protagonisti delle collezioni degli stilisti, che si sbizzarriscono con capsule collection sui generis dove i protagonisti personaggi animati che arrivano dal mondo dell’infanzia: da Hello Kitty per Blumarine a GCDS per Bratz fino a Kong Fu Panda che, inaspettatamente, si staglia sul classico motivo paisley di Etro. Animali cartoon sì, ma anche pet friend in carne e ossa: a loro sono dedicati cappottini, piumini e accessori firmati dalle più grandi maison. Perfetti regali per cani (forse ancora più apprezzati dai padroni cinofili) e gattini. Stai al gioco Blumarine per Hello Kitty Da quando ha preso le redini della direzione creativa di Blumarine, Nicola Brognano ha riavvolto le lancette delle tendenze sugli anni 2000. E innescato un ... Leggi su amica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Natale in vista. E si fa sentire anche nella moda. Giochi e affetti nuovi e di un tempo diventano protagonisti delle collezioni, che si sbizzarriscono con capsule collection sui generis dove i protagonisti personaggi animati che arrivano dal mondo dell’infanzia: da Hello Kitty per Blumarine a GCDS per Bratz fino a Kong Fu Panda che, inaspettatamente, si staglia sul classico motivo paisley di Etro. Animali cartoon sì, ma anche pet friend in carne e ossa: a loro sono dedicati cappottini, piumini e accessori firmati dalle più grandi maison. Perfetti regali per cani (forse ancora più apprezzati dai padroni cinofili) e gattini. Stai alBlumarine per Hello Kitty Da quando ha preso le redini della direzione creativa di Blumarine, Nicola Brognano ha riavvolto le lancette delle tendenze sugli anni 2000. E innescato un ...

Lo strano gioco degli stilisti (e altre fashion news) Da Moncler a Moschino, i brand di moda lanciano collezioni firmatissime apposta per cani e animali. Tutte le novità dal mondo della moda oggi ...

