Liverpool | Tsimikas |  «Contento di essere titolare col Milan Sono migliorato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Konstantinos, esterno del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro ilKonstantinos, esterno del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Le sue dichiarazioni.– «di avere una possibilità come questa, per mealè un sogno edavvero felice di giocare con questa squadra e questo allenatore. Siamo come una famiglia, non importa chi gioca e chi va in panchina. Tutti cercano di fare il meglio per la squadra e questa è la cosa più importante. Tutticontenti quando vinciamo e tristi quando perdiamo. Tutti giochiamo per ...