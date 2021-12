LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: penalizzato Verstappen, che sbotta. “Questa non è F1”. Video: Toto Wolff spacca tutto con rabbia (Di lunedì 6 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Video Toto Wolff SCHIUMA DI rabbia E LANCIA LE CUFFIE MAX Verstappen NON CI STA:” CORRO IN UNA F1 IN CUI PESANO PIU’ LE PENALITA’ CHE LA GARA..” PROMOSSI E BOCCIATI GP Arabia Saudita PERCHE’ MAX Verstappen E’ STATO penalizzato DI 10?: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI SULLA VITTORIA DI HAMILTON O DI Verstappen TUTTI I PRECEDENTI NELLA STORIA DEI MONDIALI DECISI ALL’ULTIMA GARA HELMUT MARKO: “SI FANNO DUE PESI E DUE MISURE” Verstappen PILOTA DEL GIORNO A JEDDAH 23.40 penalizzato MAX Verstappen. I commissari di gara hanno dato la colpa all’olandese, punendolo con 10” ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASCHIUMA DIE LANCIA LE CUFFIE MAXNON CI STA:” CORRO IN UNA F1 IN CUI PESANO PIU’ LE PENALITA’ CHE LA GARA..” PROMOSSI E BOCCIATI GPPERCHE’ MAXE’ STATODI 10?: LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI SULLA VITTORIA DI HAMILTON O DITUTTI I PRECEDENTI NELLA STORIA DEI MONDIALI DECISI ALL’ULTIMA GARA HELMUT MARKO: “SI FANNO DUE PESI E DUE MISURE”PILOTA DEL GIORNO A JEDDAH 23.40MAX. I commissari di gara hanno dato la colpa all’olandese, punendolo con 10” ...

SkySportF1 : ?? MOSTRUOSO MAX ALLO START (17/50 ??) ?? Ma Hamilton risponde, cambia ancora tutto LIVE ? - SkySportF1 : ?? SUPER LAVORO DI BOTTAS AL VIA (3/50 ??) ?? Che difesa di Leclerc, Sainz in rimonta LIVE ? - SkySportF1 : ?? SAFETY CAR IN PISTA (14/50 ??) ?? Max s’infuria e prova il colpaccio LIVE ? - MimmoFerrara3 : La Gazzetta dello Sport: F1 GP Arabia: 10” penalità a Max per il tamponamento. Non cambia nulla nel Mondiale.… - infoitsport : LIVE F1, GP Arabia Saudita in DIRETTA: Verstappen 10' di penalità! Helmut Marko furioso. Promossi e bocciati -