LIVE/ Avellino-Bari, le formazioni ufficiali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali: Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Matera, D'Angelo; Kanouté, Maniero, Di Gaudio. A disp.: Pane, Bove, Scognamiglio, Rizzo, Mignanelli, Mastalli, Aloi, Micovschi, Plescia, Gagliano, Messina. All.: Braglia. Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Celiento, Mazzotta; Mallamo, Maita, D'Errico; Botta; Antenucci, Paponi. A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Belli, Ricci, Bianco, Lollo, Di Gennaro, Simeri, Cheddira, Citro. All.: Mignani. Arbitro: Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Federico Votta della sezione di Moliterno e Francesco Ciancaglini della sezione di Vasto. Quarto uomo: Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

