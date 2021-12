Lipsia-Manchester City, l’appello di Guardiola: “Siamo ancora in pericolo, la pandemia non è finita” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia del match contro il Lipsia valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha voluto lanciare un appello in conferenza stampa: “In Germania la situazione non è buona. Le autorità hanno deciso così, dobbiamo stare ancora attenti: Siamo ancora in pericolo. Dobbiamo capire che la situazione non si è ancora risolta: come ha detto anche il premier, indossate una mascherina, rispettate la distanza sociale e state attenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il tecnico del, Pep, alla vigilia del match contro ilvalevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022, ha voluto lanciare un appello in conferenza stampa: “In Germania la situazione non è buona. Le autorità hanno deciso così, dobbiamo stareattenti:in. Dobbiamo capire che la situazione non si èrisolta: come ha detto anche il premier, indossate una mascherina, rispettate la distanza sociale e state attenti”. SportFace.

