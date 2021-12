L' intervista - Catini Mercedes | Bisogna rinnovare anche le colonnine di ricarica obsolete

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Christian, dopo esperienze come analista di geomarketing, è approdato nel 2003 alla-Benz Italia, dove ha ricoperto incarichi nello sviluppo delle vendite e della rete, occupandosidel brand AMG: dal 2017 è il corporate & fleet sales manager dell'azienda. Crisi dei microchip: come la state affrontando, rispetto al mondo dei clienti aziendali?Purtroppo la carenza di semiconduttori è un problema globale che impatta su molti settori industriali. Diversi produttori di chip hanno dichiarato problemi strutturali nel rispondere alla crescente domanda, un trend che potrebbe continuare a incidere sull'industria automobilistica per tutto il 2022 e, con conseguenze meno gravi, fino al 2023. In questo momento è fondamentale mantenere un costante contatto con i nostri clienti, per gestire le singole situazioni con soluzioni ...