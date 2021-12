L’incredibile storia del medico torinese indagato per “false esenzioni vaccinali” che diventa un vaccinatore

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lui è vaccinato e ci tiene a dirlo per tentare di scongiurare le polemiche. Ma la Regione Piemonte non sembra essere d’accordo con lui e chiede che la cancellazione dell’attestato “da” consegnato dalla Asl al dottor Giuseppe Delicati. Ilè molto noto a Borgaro – nel– per le sue posizione contrarie al vaccino anti-Covid e per essere finito al centro di un’indagine – condotta dai Carabinieri – con l’accusa di “truffa ai danni dello Stato”. Il motivo? Avrebbe emessocertificazioni per l’esenzione vaccinale. E ora, nel paradosso, ha avuto l’incarico di effettuare le vaccinazioni anti-Covid nel suo studiodi via Roma. Giuseppe Delicati, ilper...