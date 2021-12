Limitazioni covid: 2,1 milioni di italiani rinunciano alle vacanze all’estero. La stima coldiretti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Iin Italia a pagare il prezzo più salato alla ripresa dei contagi rischiano di essere di nuovo le strutture impegnate in alloggi, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir, per un importo di spesa per il turismo di Natale e Capodanno che prima della pandemia era stimato in 4,1 miliardi, afferma coldiretti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Iin Italia a pagare il prezzo più salato alla ripresa dei contagi rischiano di essere di nuovo le strutture impegnate in alloggi, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir, per un importo di spesa per il turismo di Natale e Capodanno che prima della pandemia erato in 4,1 miliardi, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

