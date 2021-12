Ligue 1 | il PSG rallenta Goleada del Rennes | sconfitta per il Marsiglia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Paris Saint - Germain pareggia per la seconda giornata consecutiva in1 . Al termine della 17giornata del campionato francese, i parigini sono ancora in testa a +11 sul, ma sono ...

Advertising

GlobalShowGSRa1 : Ligue 1 2021/22: 17a Giornata - 11contro11 : Ligue 1, giornata 17: pari del PSG con il Lens, crolla il #Nizza #Bordeaux #Lille #Lione #Marsiglia #Monaco… - sportli26181512 : Psg, #SergioRamos e il post su #Instagram: la faccia dice tutto: L'ex Real Madrid ha postato sul suo account una fo… - sportli26181512 : #Donnarumma, svolta al Psg dopo la papera virale di #Navas: I media spagnoli non hanno dubbi: dopo il secondo pareg… - ETGazzetta : Psg: Navas flop e anche i media ora dicono 'basta staffetta'. Svolta per #Donnarumma? -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue PSG

... 57' Martins, 87' Ben Yedder Nizza - Racing Strasburgo 0 - 3 21' Ajorque, 81' Diallo, 84' Thomasson Bordeaux - Lione 2 - 2 29' Denayer, 36' Gusto , 41' mendes, 58' Elis Classifica42, ...Panchina ©LaPresseÈ proprio quanto è successo il1, con il Saint Etienne che ha annunciato ufficialmente l'esonero di Claude Puel. L'inizio di stagione è stato sottotono e ora la dirigenza ha ...I parigini pareggiano con il Lens ma sono primi a +11. I rossoneri inseguono dopo il 5-0 al St-Etienne, cade l'OM ...Classe 2004 ma già decisivo in Ligue 1: domenica, nella splendida vittoria contro il ... per poi schierarlo addirittura titolare contro il PSG due settimane dopo: in un’ora di gioco contro Neymar, ...