Licenziati 900 lavoratori durante riunione su Zoom, poco prima delle vacanze natalizie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bufera sulla società, colosso di mutui online statunitense, Better. com. Tra i Licenziati anche il team dedicato a Diversità, Equità e Inclusione nell’azienda Leggi su rainews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bufera sulla società, colosso di mutui online statunitense, Better. com. Tra ianche il team dedicato a Diversità, Equità e Inclusione nell’azienda

Advertising

tvbusiness24 : #Zoom, licenziati in un meeting circa 900 dipendenti della società di mutui #Better.com - mummy53690440 : «Benvenuti in riunione, siete tutti licenziati»: 900 persone perdono il lavoro su Zoom - mariaNataleNata : RT @bisagnino: Usa, riunione su Zoom con 900 dipendenti: «Siete tutti licenziati» - zazoomblog : Usa amministratore delegato convoca 900 dipendenti in riunione via Zoom: Siete tutti licenziati - #amministratore… - bisagnino : Usa, riunione su Zoom con 900 dipendenti: «Siete tutti licenziati» -