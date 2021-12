Lexus: il concept elettrico LF - Z Electrified diventa un'opera d'arte al DesignMiami 2021 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lexus ha realizzato in collaborazione con l'architetto e designer americano Germane Barnes una scultura basata sul concept Lexus LF - Z Electrified . Barnes, che è anche professore di architettura ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021)ha realizzato in collaborazione con l'architetto e designer americano Germane Barnes una scultura basata sulLF - Z. Barnes, che è anche professore di architettura ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: Lexus ROV, concept ad idrogeno per divertirsi in off-road - motoblog : Lexus concept car ROV: tante avventure… senza emissioni - Caterinadiiorgi : Lexus concept car ROV: tante avventure… senza emissioni - QuotidianoMotor : Lexus concept car ROV: tante avventure… senza emissioni - telodogratis : Lexus ROV, concept ad idrogeno per divertirsi in off-road -