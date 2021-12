Lewandowski sul Pallone d’Oro: “Ho provato tristezza. Spero che le parole di Messi siano sincere” (Di martedì 7 dicembre 2021) A una settimana esatta dall’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi, Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a Kanale Sportowym di cosa pensa e cosa ha provato al momento dell’assegnazione del premio: “Ho provato tristezza, non c’è niente da nascondere. Non posso dire di essere rimasto soddisfatto, anzi, mi sento insoddisfatto. Ci sono andato vicino, ho lottato con Lionel Messi… Ovviamente lo rispetto per come gioca e per quello che ha fatto. Il fatto stesso di poter competere con lui mi fa capire il livello che sono riuscito a raggiungere. In effetti, però, mi sono sentito triste ed è stato un bene che non abbiamo dovuto giocare una partita infrasettimanale. Vorrei che le sue parole fossero ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) A una settimana esatta dall’assegnazione dela Lionel, Robert, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a Kanale Sportowym di cosa pensa e cosa haal momento dell’assegnazione del premio: “Ho, non c’è niente da nascondere. Non posso dire di essere rimasto soddisfatto, anzi, mi sento insoddisfatto. Ci sono andato vicino, ho lottato con Lionel… Ovviamente lo rispetto per come gioca e per quello che ha fatto. Il fatto stesso di poter competere con lui mi fa capire il livello che sono riuscito a raggiungere. In effetti, però, mi sono sentito triste ed è stato un bene che non abbiamo dovuto giocare una partita infrasettimanale. Vorrei che le suefossero ...

