"L'Everton pensa a Mourinho se salta Benitez"

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA - Difficoltà iniziali per Josésulla panchina della Roma, il tecnico portoghese sta cercando la quadra giusta per far esprimere al meglio la formazione giallorossa in attesa dei rinforzi ...

L'è infatti quart'ultimo in classifica con 15 punti guadagnati in 14 partite, e l'ipotesi di un esonero di Rafa Benitz sta prendendo sempre più piede: in caso di addio dello spagnolo, il club ...DALL'INGHILTERRA: L'A MOURINHO AL POSTO DI BENITEZ MOURINHO- I malumori intorno al tecnico spagnolo sono continui, soprattutto dopo la sconfitta dei Toffees nel sentitissimo ...Dopo il pesante k.o. nel derby col Liverpool la panchina di Rafael Benitez all' Everton scricchiola. Non si può dire lo stesso di quella della Roma occupata da José Mourinho, anche se il destino dei m ...Il portiere dell'Everton Jordan Pickford potrebbe dire addio nei prossimi mesi, interesse concreto del Tottenham ...