L' Eredità | Chiara non fa collezione e Flavio Insinna nomina Antonella Clerici

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ne sono accadute delle belle a L'! Dopo lo stop della precedente puntata, il game show è tornato a fare compagnia agli spettatori eha avuto modo di accogliere alla Ghigliottina una nuova e curiosa campionessa. Ci sono stati svariati siparietti che hanno strappato diversi sorrisi agli spettatori che, sera dopo sera, si confermano sempre più costanti e presenti. Una concorrente è parsa sul punto di svenire, inoltre,ha parlato dioltre ad annunciare che la puntata del 7 dicembre non andrà in onda. Infine, la Ghigliottina con la campionessache lascia tutti di stucco per via della sua lista! L'alla concorrente Elena: ...