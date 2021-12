Leicester, Rodgers: “Napoli? Lo analizzeremo per vincere”, poi la notizia su Vardy (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’allenatore del Leicester, prossima avversaria del Napoli in Europa League, Brendan Rodgers ha tenuto una conferenza stampa a seguito della sconfitta contro l’Aston Villa nella quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole: “Il riposo di Vardy è dato dalla partita col Napoli? Davanti a noi abbiamo così tante partite da giocare, non ci sono molti calciatori che giocheranno ogni singolo match, soprattutto i nostri attaccanti. Non credo che ci sia nessuno nella squadra a cui possa essere garantito di disputare ogni singola gara in campo. Pensavo che Patson Daka fosse entrato e avesse fatto molto bene”. Adam Ounas, Leicester City-Napoli In vista della partita di giovedì: “Ora aspettiamo il match con il Napoli. Per questa ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’allenatore del, prossima avversaria delin Europa League, Brendanha tenuto una conferenza stampa a seguito della sconfitta contro l’Aston Villa nella quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole: “Il riposo diè dato dalla partita col? Davanti a noi abbiamo così tante partite da giocare, non ci sono molti calciatori che giocheranno ogni singolo match, soprattutto i nostri attaccanti. Non credo che ci sia nessuno nella squadra a cui possa essere garantito di disputare ogni singola gara in campo. Pensavo che Patson Daka fosse entrato e avesse fatto molto bene”. Adam Ounas,City-In vista della partita di giovedì: “Ora aspettiamo il match con il. Per questa ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Leicester, Rodgers verso il Napoli: “Vardy sarà fresco, in campo i migliori per vincere” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Leicester, Rodgers: “Vardy è fresco per il Napoli, contro gli azzurri l… - napolista : Periodo no per il #Leicester: cinque punti nelle ultime cinque partite di campionato Il #Napoli è incerottato ma n… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LEICESTER - Rodgers: 'Vardy sarà in forma per la sfida contro il Napoli, sceglierò i migliori' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEICESTER - Rodgers: 'Vardy sarà in forma per la sfida contro il Napoli, sceglierò i migliori' -