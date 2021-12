Le Iene | anticipazioni di martedì 7 dicembre

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Domani,, in prima serata su Italia 1, torna “Le” con Nicola Savino e la Gialappa’s Band protagonista per una sera sarà Federica Pellegrini Domani,, in prima serata su Italia 1, torna “Le”. Con Nicola Savino e la Gialappa’s Band protagonista per una sera sarà Federica Pellegrini che commenta la sua conduzione con queste parole: “Ho sempre guardato Lee ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le prime volte ci sarà tanta emozione ma saprò godermela. Del resto, con Nicola Savino e la Gialappa’s Band il divertimento è assicurato! Almeno lo spero…”. Nella puntata: Giulia Innocenzi incontra il Ministro della Transazione Ecologica Roberto Cingolani, insieme a Filippo e Michela, i due rappresentanti di “Fridays ...