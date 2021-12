L’avvocato di Ferrero: «Lo stanno trattando peggio di Totò Riina» (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Lo stanno trattando peggio di Totò Riina”. Così L’avvocato Pina Tenga, difensore di Massimo Ferrero, arrestato oggi a Milano per bancarotta. “Abbiamo fatto istanza alla Procura di Paola – prosegue la penalista – per chiedere che Ferraro possa essere trasferito a Roma per presenziare alla perquisizione e all’apertura di una cassaforte”. “Non ho idea di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Lodi”. CosìPina Tenga, difensore di Massimo, arrestato oggi a Milano per bancarotta. “Abbiamo fatto istanza alla Procura di Paola – prosegue la penalista – per chiedere che Ferraro possa essere trasferito a Roma per presenziare alla perquisizione e all’apertura di una cassaforte”. “Non ho idea di L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #MassimoFerrero L’avvocato di Ferrero: «Lo stanno trattando peggio di Totò Riina»: “Lo stanno trattando pe… - CalcioFinanza : L’avvocato di Ferrero: «Lo stanno trattando peggio di Totò Riina» - _DAGOSPIA_ : 'LO STANNO TRATTANDO PEGGIO DI TOTÒ RIINA'-L’AVVOCATO DI MASSIMO FERRERO DOPO L’ARRESTO: 'ABBIAMO...… - sempreciro : Secondo me, visto come è finita, più che gli allenatori gli conveniva esonerare l'avvocato. #Ferrero - Globe1078 : Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta il presidente della Samp. L'avvocato: «Trattato peggio di Riina» -

Ultime Notizie dalla rete : L’avvocato Ferrero L'avvocato di Ferrero: «Lo stanno trattando peggio di Totò Riina» Calcio e Finanza