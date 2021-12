L’avvocato di Ferrero: “Lo stanno trattando peggio di Totò Riina” (Di lunedì 6 dicembre 2021) La notizia dell’arresto di Ferrero ha sconvolto il mondo del calcio. L’avvocato dell’ormai ex presidente della Sampdoria Pino Tenga ha rilasciato delle dichiarazioni a Calcioefinanza.it. Ecco le sue parole: “Lo stanno trattando peggio di Totò Riina. Abbiamo fatto istanza alla Procura di Paola per chiedere che Ferrero possa essere trasferito a Roma per presenziare alla perquisizione e all’apertura di una cassaforte. Non ho idea di dove si trovi il mio assistito e soprattutto in che condizioni di salute sia. L’ho sentito per l’ultima volta alle 10.30 questa mattina. Da notizie di stampa ho appurato che sarebbe stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano. Ho contattato l’istituto penitenziario, l’ultima volta alle 14.59, ma mi hanno comunicato ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) La notizia dell’arresto diha sconvolto il mondo del calcio.dell’ormai ex presidente della Sampdoria Pino Tenga ha rilasciato delle dichiarazioni a Calcioefinanza.it. Ecco le sue parole: “Lodi. Abbiamo fatto istanza alla Procura di Paola per chiedere chepossa essere trasferito a Roma per presenziare alla perquisizione e all’apertura di una cassaforte. Non ho idea di dove si trovi il mio assistito e soprattutto in che condizioni di salute sia. L’ho sentito per l’ultima volta alle 10.30 questa mattina. Da notizie di stampa ho appurato che sarebbe stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano. Ho contattato l’istituto penitenziario, l’ultima volta alle 14.59, ma mi hanno comunicato ...

