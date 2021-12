Lavori a Pomezia, città senza acqua: ecco quando, il calendario completo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prenderanno il via il prossimo 9 dicembre gli interventi di manutenzione sulla rete idrica da parte di Acea Ato2 sul territorio di Pomezia. I cambiamenti climatici in atto, infatti, impongono di aumentare gli sforzi finalizzati ad una gestione sostenibile della risorsa idrica attraverso approcci innovativi in termini di tecnologie, investimenti e strategie gestionali. La distrettualizzazione è una delle principali attività che consentono di migliorare la gestione della rete idrica attraverso la suddivisione in aree tra loro non connesse e con immissioni misurate chiamate “distretti di distribuzione” o “zone idriche”. Questa attività permette di rendere sempre più efficiente il funzionamento della rete idrica attraverso il monitoraggio dettagliato dei singoli distretti migliorando notevolmente la qualità del servizio e i tempi di intervento. Lavori a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prenderanno il via il prossimo 9 dicembre gli interventi di manutenzione sulla rete idrica da parte di Acea Ato2 sul territorio di. I cambiamenti climatici in atto, infatti, impongono di aumentare gli sforzi finalizzati ad una gestione sostenibile della risorsa idrica attraverso approcci innovativi in termini di tecnologie, investimenti e strategie gestionali. La distrettualizzazione è una delle principali attività che consentono di migliorare la gestione della rete idrica attraverso la suddivisione in aree tra loro non connesse e con immissioni misurate chiamate “distretti di distribuzione” o “zone idriche”. Questa attività permette di rendere sempre più efficiente il funzionamento della rete idrica attraverso il monitoraggio dettagliato dei singoli distretti migliorando notevolmente la qualità del servizio e i tempi di intervento.a ...

